Kurtuluşun 100. yılında Nazilli yemekleri sergilendi

100. yıl coşkusu yaşanan Nazilli’de yöresel yemekler, etkinlikler için ilçeye gelen misafirlere tanıtıldı. Turan Ortaokulu öğretmen, veli ve öğrencilerin işbirliği ile hazırlanan yemekler misafirler tarafından çok beğenildi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli ilçe protokolü ve milletvekillerinin de yer aldığı etkinliğe sempozyum için kentte bulunan akademisyenler de katıldı. Nazilli yemeklerinin ilçe tanıtımında büyük rol oynadığını kaydeden Proje Sorumlusu Türkçe Öğretmeni Özlem Daldan, “Nazilli ve Aydın yöresine ait yemeklerimizi hatırlamak ve hatırlatmak için böyle bir hazırlık yaptık. Birçok aile şu an yediğimiz bu yemekleri eskiden yediklerini ancak şu anda yapılmadığını ve bu fuardan sonra yapmaya başladıklarını söylediler. Yapılan bu yemekleri önce okulumuzdaki çocuklarımıza tattırmıştık. Onlarda hem besin açısından hem de kültürlerine sahip çıkması açısından kendilerini iyi hissettiler” diye konuştu.

Etkinlikte sergilenen yöresel lezzetler arasında; gözleme, pelvize, tepsi böreği, sarma, paşa böreği, gelin turşusu, çingene pilavı, turunç reçeli, bazlama, bolama, kabak tatlısı, şamişi, eniş, börülce tarator, dönderme, yuvarlama, kuru patlıcan dolması, ot kavurması, zeytin ve zeytinyağı gibi tatlar yer aldı.