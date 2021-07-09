Kurşunlu Manastırı Kuşadası’nda inanç turizminin yeni adresi olacak

Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle Kurşunlu Manastırı’nda yürütülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar “Göreve geldiğimiz günden beri Kuşadası’nın kültürel mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kurşunlu Manastırı’nı da Güvercinada gibi, turizme kazandırmak için çalışacağız” dedi.

Davutlar Mahallesi’ndeki Samson Dağları’nın eteğinde bulunan Kurşunlu Manastırı’nın turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda milattan sonra 13’üncü yüz yılda Laskarisler Dönemi’nde inşa edildiği tahmin edilen tarihi yapıda ilk olarak temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. Aydın Arkeoloji Müzesi Başkanlığı ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yürütülen çalışmalara Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Erön’ün koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda manastırın dış cephe duvarlarından başlayarak kubbe kısmını da örten bitki örtüsü kaldırıldı. Ayrıca Kurşunlu Manastırı’nın çevresindeki diğer tarihi yapıların da zarar görmemesi için üzerlerinde biriken yosun tabakası temizlendi.

Kurşunlu Manastırı’ndaki düzenleme çalışmaları için bir alan gezisi düzenlendi. Geziye, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Erön, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden ile Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Esen katıldı. İnceleme gezisinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, “Kuşadası hem doğası hem de kültürel değerleriyle çok önemli bir kent. Göreve geldiğimiz günden beri Kuşadası’nın kültürel mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kurşunlu Manastırı’nı da Güvercinada gibi, turizme kazandırmak için çalışacağız. Biz Kuşadası Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Kadıkalesi’ndeki kazıya olduğu gibi burada yürütülecek çalışmalara da katkımızı sunacağız” dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ise “Yaz turizmini kültür turizmiyle birleştirmek için tüm kamu kuruluşu ve turizm sektör temsilcileriyle iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Manastırımızda bugün itibariyle temizlik ve çevre düzenleme işlerini tamamladık. Manastırımız, restorasyon çalışmalarına hazır hale geldi. Önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmasının ihalesini yapacağız. Birkaç hafta içinde ise çalışmaya başlayacağız. Yerel yönetimlerimiz ve turizm sektör temsilcilerimizle birlikte kısa sürede bu çalışmaları tamamlayıp Kurşunlu Manastırı’nı turizme kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise “ Kurşunlu Manastırı inanç turizmi açısından çok önemli bir yer. Kuşadası Belediyesi olarak burada yürütülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına biz de destek verdik. Bizden istenen her şeyi yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Amacımız, Kuşadası’na yeni bir değer kazandırmak” dedi.