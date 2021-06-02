Kursiyerler yıl sonu sergisinde hünerlerini sergiledi

Aydın’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dolayısıyla Efeler Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü tarafından ‘Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim’ temalı sergi açıldı.

Hayat boyu öğrenme kurumlarının tanıtılması, yaygınlaştırılması ve kültürün geliştirilmesi için ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ bu yıl ilk defa Haziran ayının ilk haftası içerisinde bir dizi etkinlikle kutlanırken, Aydın’da kursiyerlerin yıl boyunca yapmış olduğu eserler sergilendi. Ekrem Çiftçi İlkokulu bahçesinde düzenlenen sergi açılışında konuşan Efeler Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Aytekin Sezgin, halk eğitim merkezlerinin sene sonu sergilerinin düğünlere benzetildiğini ifade ederek, “2020 yılı Eylül ayı ve 13 Mart 2021 arasındaki sürede kurumumuz bünyesinde bin 62 kurs ve 23 bin kursiyere hizmet verildi. Bu kurs sayısı ve kursiyer sayısı ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkılmıştır. 13 Mart 2021 tarihi itibari ile kurslarımıza ara verildi. Kurumumuz tarafından bu zorlu dönemde VEFA Destek Grubu’na ve kamu çalışanlarına maske dikilerek destek verildi. İçerisinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim yılında pandemi şartlarına rağmen kurslarımız devam etmektedir. 1 Eylül 2020 tarihinden bu güne kadar açılan 670 kurs ile Efeler ilçemizdeki 10 bin 402 vatandaşımızın hayatına dokunduk. Kursiyerlerimiz boş vakitlerini güzel uğraşlar ile değerlendirirken, hem kendilerini geliştirmişler hem de yeni sosyal çevreler edindiler. Sene sonu sergilerimiz halk eğitim merkezleri için düğünlerdir. Sizler de düğünümüze hoş geldiniz” dedi.

Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ise “52 bin öğrencisi, 5 bine yakın öğretmeni 189 özel ve devlet okulu ile Efeler bir eğitim ordusu ile ciddi bir hizmet vermekte. Pandemi koşullarına rağmen ilimizin tüm ilçelerinde eğitim hizmeti kesintisiz olarak verilmektedir. Pandemi süreci hayatımıza ciddi değişiklikler kattı. Bu süreç bitse dahi muhtemelen kalıcı bir takım etkileri olacak. Üretimden, eğitimden, sağlığa kadar bir çok alanda olumlu yansımaları da olacak. Bizler olabildiğince halk eğitim merkezlerimizin kurslarını aktif kılmaya özen gösterdik. Diğer kurumlarımız ve halk eğitim merkezimizin iş birliğinde birçok alanda kurslar da açılıyor. Bu bağlamda halk eğitim birimlerimiz çok fonksiyonel ve dinamik eğitim birimlerimiz. Kursiyerlerimiz dönem boyunca emek verip güzel işler ortaya çıkartmışlar. Hepsini teker teker tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesen protokol üyeleri stantları tek tek gezerek kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.