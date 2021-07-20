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Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere koştu

Aydın’da kurbanlık hayvanları kesmek isterken kazayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 22 kişi hastanelik oldu.

AYDIN 20.07.2021, 13:22
Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere koştu
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Aydın’da kurbanlık hayvanları kesmek isterken kazayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 22 kişi hastanelik oldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da sabah namazının ardından kurban kesimleri başladı. Kurban kesimleri sırasında sırasında kimi vatandaşlar kazayla çeşitli kesici aletlerle, kimileri de hayvanların saldırısına uğrayarak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan 22 vatandaş özel araçlar yada ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere getirildi. Hastanede müdahaleleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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