Kurallara uymayan sürücüler drone’dan kaçamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, hatalı sürücüler Drone’dan kaçamadı. Havadan gerçekleştirilen uygulamada 2 saatte toplam 11 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesildi. Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücülerini, emniyet ekiplerince havadan denetlendi. Denetimler sonucu kurallara uymayan sürücüler, drone tarafından tespit edildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada toplam 51 kural ihlali tespit edildi. 22 kemer takmama, 21 kırmızı ışık ihlali, 4 seyir halinde cep telefonu kullanımı, 2 yayaya yol vermeme, 2 kask takmama ihlallerinden toplam 11 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.