Künkcü, söke ve Didim esnaf odası başkanlarını yalnız bırakmadı

Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Söke ve Didim Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi başkanlarına ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurullar sonrasında Didim’de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerini kazanan Şerif Erul ve Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş’ı makamlarında ziyaret eden AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yeni dönemin başkan ve yönetimlerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz ve Söke’de bulunan oda başkanlarını da gerçekleştirdiği ziyaret programına dahil eden Künkcü; "Söke ve Didim’de esnaflarımızın kalkınması adına gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğimiz hayırlı olsun ziyaretlerinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlarımız ile görüştük. Her zaman esnafımızın yanında olacağımızı ifade ettik. Bu çerçevede de hem oda başkanlarımıza hem de Kredi Kefalet Kooperatiflerimize büyük işler düşüyor. Biz zaten her zaman yeni projelere açığız. Her türlü kalkınma projesinde altına imza atacağımızı ifade ettim. Sağ olsunlar Başkanlarımız da bizim projelerimizde yanımızda oluyorlar. Önceliğimiz yerel esnafımızın yanında olmak. ’En Doğru Alışveriş, Esnaftan Alışveriş’ sloganımız ile yola çıkmıştık. Ülkemizin içinde bulunduğu durumda esnaflarımız, odalarımız, başkanlarımız üzerine düşeni yaptı, yapmaya da devam ediyorlar. Unutulmasın ki esnaflarımız bu ülkenin ve milletin omurgasıdır" dedi.

Yerel esnafa sahip çıkılmasına dikkat çeken Künkcü’ye ziyaretlerinde AYESOB Başkan Vekili Söke Marangozlar Odası Başkanı Murat Elgin ve AYESOB Genel Sekreteri Banu Taşçı eşlik etti.