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Kulübeyi yakıp ziraat aletlerini çaldı, 24 saat geçmeden yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir sebze serası içerisinde bulunan kulübeyi yakarak 2 ziraat aletini çalan şüpheli olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı.

AYDIN 23.05.2021, 22:17
Kulübeyi yakıp ziraat aletlerini çaldı, 24 saat geçmeden yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir sebze serası içerisinde bulunan kulübeyi yakarak 2 ziraat aletini çalan şüpheli olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı.

Olay, Yeşil Mahalle’de saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sebze serasının içerisinde bulunan bir kulübe yakılarak 2 adet ziraat aleti de çalındı. Yapılan ihbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakaladı. Çaldığı ziraat aletleri ile birlikte yakalanan 39 yaşındaki H.K.’nın üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirilirdi. Daha önce de çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen H.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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