Kültür ve sanatın kalbi Kuşadası’nda atıyor

Kuşadası Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri ile sanata ve sanatçıya verdiği desteği her alanda gösteriyor. “Kuşadası sanatla güzelleşiyor” sloganı ile Güvercinada, Balıkçılar Meydanı, tarihi Kervansaray ve Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da farklı sanat dallarında düzenlenen etkinlikler kenti cazibe merkezi haline getiriyor.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV), Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısına yaz sezonu boyunca Maffy Kuşadası Caz Günleri adlı etkinliği düzenliyor. Tarihi kervansaray ve Güvercinada’nın mistik atmosferinde dünyaca ünlü caz sanatçıları sahne alıyor.

Kuşadası Kent Orkestrası tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen konserlerle Kuşadalıların yaşamına renk katılıyor. Ayrıca plaj partileri ve diğer etkinliklerde de sahne alan Kuşadası Kent Orkestrası, profesyonel kadrosu ve seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Kuşadası’nda karnaval havası estiriyor.

Kuşadası Belediyesi, Balıkçılar Meydanı’nda düzenlediği konserlerle hem Kuşadalıları hem de esnafı mutlu ediyor. Balıkçılar Meydanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası, Kuşadası Kent Orkestrası’nın ardından ünlü şarkıcı Melek Mosso’yu ağırladı. Sevilen sanatçı özgün karakteri, farklı tarzı ve sesiyle Kuşadalıların beğenisini kazandı. Konserde Mosso’ya çiçek ve teşekkür plaketi veren Başkan Ömer Günel, “Dünyada bu kadar kötülük ve kirli düşünceler varken dünyayı kadının zarafeti ve sessiz gücü kurtaracak” sözü ile kadınlara verdiği önem ve değeri bir kez daha gösterdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından ağustos ayının sonuna kadar düzenlenecek olan kültür ve sanat etkinliklerinin ücretsiz biletlerine Ada Modern Sanat Galerisi ve İbramaki Sanat Galerisi’nden herkes ulaşabiliyor. Kentte yaz sezonu boyunca devam edecek olan etkinliklerin bilgileri Kuşadası Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından görüntülenebiliyor.