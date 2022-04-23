Küçük Ali bir günlüğüne emniyet müdürü oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve polis olmak isteyen 5 yaşındaki minik Afşin Ali Aksu, 1 günlüğüne emniyet müdürü oldu.

Küçük Afşin Ali’nin isteğini kırmayan Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan ise polis aracı içerisinde Nazilli İlçe Emniyet binasına gelen Afşin’e koltuğunu teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydın genelinde olduğu gibi Nazilli’de de coşkuyla kutlandı. Sabahın ilk saatlerinde İstasyon Meydanı’nda kutlanmaya başlayan çocuk bayramı daha sonra Nazilli Kaymakamlığı koordinesinde hazırlanan program ile Sümer Park’ta devam etti. Sümer Park’taki programda ise dikkat çeken bir olay yaşandı. 5 yaşındaki Afşin Ali Aksu, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan’ın yanına giderek büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.

Afşin Ali’nin sözlerini büyük dikkatle dinleyen Özmenlikan, küçük çocuğu makamına davet etti. Ekip arabasıyla Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına giden Afşin Ali, 23 Nisan dolayısıyla Emniyet Müdürü koltuğuna oturdu. Bir günlüğüne Nazilli İlçe Emniyet Müdürü olan Afşin Ali, çocukları koruyarak suçlularla mücadele edeceğini vurguladı.

Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, 23 Nisan’da koltuğunu bıraktığı Afşin Ali Aksu’ya ve beraberinde gelen ablası Aşkın Şura Aksu ile kuzeni Erbil Efe Aslan’a hediye verdi. İlgileri için İlçe Emniyet Müdürü Özmenlikan’a teşekkür eden aileler, polis memurlarına görevlerinde başarılar diledi.