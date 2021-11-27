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Kuaförler 2022 yılı saç modellerini öğrendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kuaförlere topuz ve türban tasarımları eğitimi verildi. Nazilli Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından kadın kuaförlerine yönelik eğitimlerle 2022’nin saç modelleri anlatıldı.

AYDIN 27.11.2021, 10:34
Kuaförler 2022 yılı saç modellerini öğrendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kuaförlere topuz ve türban tasarımları eğitimi verildi. Nazilli Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından kadın kuaförlerine yönelik eğitimlerle 2022’nin saç modelleri anlatıldı.

Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından Nazilli Belediyesine ait Nikah Salonunda düzenlenen eğitimlere çok sayıda oda üyesi bayan kuaförü katıldı. Topuz Tasarım Eğitmeni Serpil Durmaz ve Türban Tasarım Eğitmeni Suna Gülgen’in eğitimci olarak katıldığı programda, Nazilli Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, Nazilli Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Suna, Nahit Menteşe Kız Meslek Lisesi Kuaförlük Bölümü öğrencileri ve oda üyesi esnaflar ile çalışanlar da yer aldı.

"Antalya’daki finalde birincilik için sahneye çıkacağım"

Eğitime katılan ve "Türkiye’nin en iyi kuaförü sen misin" adlı 23 ülkede yapılmakta olan, Türkiye’nin başlattığı ve 500 kişinin katıldığı bu seneki saç tasarım yarışmasında finale kadar yükselerek Antalya’daki finalde 1’lik için sahneye çıkıp canlı performans sergileyecek olan Nazillili Kuaför Özay Türkmen, "Türkiye’nin başlattığı 500 kişinin katıldığı sene başından beri sürmekte olan yarışmada finale kadar yükselerek Antalya’daki finalde birincilik için sahneye çıkıp canlı performansla ipi göğüslemek tek arzum. Aydın bölgesinden sadece finale ben kaldım. Belediye başkanımızın destekleri de ayrıca benim için çok kıymetli ve ona minnettarım" dedi.

"Hizmet kalitesi artacak"

Nazilli’nin başarılı işlere imza attığını ve gelecekte de bu başarıların devamının geleceğini söyleyen Başkan Kürşat Engin Özcan, “Yıllardır ülkenin kalkınmasında, gelişiminde, üretiminde, savunmasında büyük emekleri olan bir ilçeyiz. Başarılı insanların olduğu bir yer. Bu güzel ilçemizde daha fazla güzellikler katan, başarılar elde eden arkadaşlarımızla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Oda başkanımıza düzenledikleri bu seminerden dolayı teşekkür ediyoruz. Alınan hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve çağa ayak uydurulması açısından önemli bir etkinlik. Büyük bir emek var. İnşallah yarışmaya katılan arkadaşımızla birincilik gelir” diye konuştu.

"2022 bizim yılımız olacak"

Pandemi sürecinde bu gibi etkinlikleri yapamadıklarını ancak önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan eğitim ve etkinliklerin olduğunu müjdeleyen Kuaförler ve Berberler odası Başkanı Olcay Akyıldız, “Bugün düzenlemiş olduğumuz topuz ve türban eğitiminde katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Nazilli’miz için verimli olur. Pandemi dolasıyla hiçbir etkinlik yapamadık. İnşallah önümüzdeki günlerde, tedbirler el verdiğince 2022 bizim yıllımız olsun diyorum. Eğitimler, seminerler sektörümüzün gerektirdiği her türlü programı yapmayı planlıyoruz. Yarışmacı arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Nazilli’mize güzel haberlerle dönmesi dileğiyle” dedi.

Eğitime Ankara’dan katılan topuz eğitmeni Serpil Durmaz, canlı mankenler üzerinde yaptığı topuzlarla işin inceliklerini anlattı. Canlı performanslarla öğleden sonra da devam eden eğitimlerde Suna Gülgen ise Türban tasarımı üzerine eğitim verdi. Eğitimlerin ardından mankenler yaptıkları gösteri ile Nazilli’deki kuaförlere 2022 yılı trendi saç tasarımlarını gösterdi. eğitimler plaket ve çiçek takdimleri ile son buldu.

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