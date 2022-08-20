Koyunları telef olan kadın çobanın imdadına Başkan Çerçioğlu yetişti

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi’nde küçükbaş hayvan ağılına giren sokak köpekleri tarafından 20 koyunu telef edilen çobanın imdadına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yetişti. Olayı haber alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu, koyunları telef olan Gülsüm Çoban’a bir adet damızlık koç ile bir miktar koyun gönderdi.

Köşk ilçesine bağlı Kırsal Başçayır Mahallesi’nde hayvancılık yapan Gülsüm Çoban isimli bir kadın, dağda koyunlarını otlattığı sırada ağılında bıraktığı kuzulara, ağıla giren sokak köpekleri saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırdığı onlarca kuzudan 20 tanesi telef olurken çok sayıda kuzu da köpeklerin saldırısından yaralı olarak kurtuldu. Ağıla geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında adeta şok olan Gülsüm Çoban, gözyaşlarını tutamadı.

Ekonomik sıkıntıları da olan çaresiz kadının durumunu öğrenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sorunun çözülmesi için ekipleri Başçayır Mahallesi’ne sevk etti. Çerçioğlu, Gülsüm Çoban’a destek olmak için Büyükşehir Belediyesi’nin Sakız Koyunu Üretim Çiftliği’nden bir adet damızlık koç ile bir miktar koyun gönderdi. Büyükşehir Belediyesi’nin jesti ile acısını unutan Gülsüm Çoban, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Karşısında Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, belediye veterineri ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı kişilerden oluşan ekibi görünce duygularına hakim olamayan Gülsüm Çoban, acısını dindiren Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş’ın telefonu ile Gülsüm Çoban ile görüşen Çerçioğlu, Özlem Çoban’ın acısını paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi’nin destek için gönderdiği koç ve koyunlarla bir anda acısı hafifleyen Gülsüm Çoban, yetiştiricilerin korkulu rüyası haline gelen sokak köpeği sorununun da çözülmesini istedi. Bu arada sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan koyun ve kuzular, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Hayvan Sağlığı Birimi tarafından tedavisi yapılmak üzere ağıldan alınıp hayvan hastanesine götürüldü.