Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNE BAĞLI YOLBOYU KÖYÜ’NDE İKİ GRUP ARASINDA MEDYANA GELEN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ DE YARALANDI. OLAYDAN SONRA KÖYE GİDEN ÇOK SAYIDA JANDARMA EKİBİ GÜVENLİK TEDBİRİ ALDI.
Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Yolboyu Köyü’nde iki grup arasında medyana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü bir kişi de yaralandı. Olaydan sonra köye giden çok sayıda jandarma ekibi güvenlik tedbiri aldı.
Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan ancak bu akşamki kavga nedeni bilinmeyen olayda M.U. ile C.U. ile Ramazan Karaca ile M.B. arasında kavga çıktı. Silah da kullanılan kavgada Ramazan Karaca olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan M.B. hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Çine Devlet Hastanesi’nde yapılan M.B. durumu ciddi olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olaydan sonra köye gelen jandarma ekipleri cinayet zanlıları M.U. ve C.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Gerginliğin devam ettiği köyde güvenlik güçleri tedbir aldı.
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