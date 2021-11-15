Kovid-19 Takip Merkezi faaliyete başladı

Kovid-19’un uzun dönem etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan, Aydın Devlet Hastanesi Kovid-19 Takip Merkezi faaliyete geçti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hastanemizde "Kovid-19 Takip Merkezi" faaliyete geçmiştir. Bu merkez, bakanlığımızın talimatıyla, Kovid-19 geçirmiş olan hastalarımızın uzun dönem takipleri için planlanmıştır. Öncelikle Kovid- 19 sürecini ağır seyirle geçirmiş olan ve yoğun bakımda tedavi gören hastalar başta olmak üzere; Kovid- 19 geçirmiş hastaların en az 1 ay sonrasından başlayarak düzenli olarak belli periyotlarda takipleri yapılacaktır. Hastaların genel sağlık sorunları ile ilgili takipleri merkezimizde yapılacaktır. Hastalarımız, tarafımızca aranarak randevu oluşturulup Merkezimize davet edilecektir. Bu merkezde Kovid-19 uzun dönemli etkilerinin belirlenmesi ve bu verilerin Bakanlığımıza bildirilmesi ana hedeftir” denildi.