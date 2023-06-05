Kovalamaca sonucu yakalanan torbacı tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan torbacı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında N.K. isimli torbacıyı gören ekipler, şüpheliye dur ihtarında bulundu. Dakikalarca yaşanan kovalamaca sonrası sokak üzerinde yakalanan N.K., kelepçe ile zapt edildi. Yapılan üst aramasında ise ruhsatsız tabanca, 29,5 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin madde ve uyuşturucu satışından kazandığı değerlendirilen 4 bin 850 TL nakit para ile 1 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca yapılan GBT kontrolünde ise şüphelinin daha önceden otodan hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından da arandığı tespit edildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen N.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.