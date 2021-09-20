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Köşk’ün sevilen esnafı hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinin sevilen esnaflarından olan İYİ Parti’li Köşk Belediye Meclis Üyesi Haydar Tunç hayatını kaybetti.

AYDIN 20.09.2021, 00:05
Köşk’ün sevilen esnafı hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinin sevilen esnaflarından olan İYİ Parti’li Köşk Belediye Meclis Üyesi Haydar Tunç hayatını kaybetti.

Köşk’te uzun yıllardır esnaflık yapan Haydar Tunç geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. İlçenin sevilen isimlerinden olan 62 yaşındaki Haydar Tunç, aynı zamanda İYİ Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçilmişti. İki çocuk babası olan Tunç’un naaşı yarın Köşk Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kızılcayer mezarlığına defnedilecek.

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