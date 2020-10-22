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Köşk’teki yangında 300 paket saman zarar gördü
KÖŞK’TEKİ YANGINDA 300 PAKET SAMAN ZARAR GÖRDÜ
AYDIN 22.10.2020, 10:25
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Aydın’ın Köşk ilçesinde çıkan yangında 300 paket saman zarar görürken, yangın çevredeki evlere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi’ndeki bir binanın çatısında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında çatıda bulunan saman paketleri tutuştu. Bir anda ortalığı kaplayan duman sonrasında mahalle sakinleri bir yandan yangına müdahale ederken, itfaiye ve Jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşk İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında 300 paket saman zarar görürken, binada maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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