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Köşk’te yağmur duası yapıldı

Aydın’da mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar sonrası Köşk ilçesi Kızılcayer Mahallesi sakinleri yağmur duası yaptı.

AYDIN 02.09.2021, 15:56
Köşk’te yağmur duası yapıldı

Aydın’da mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar sonrası Köşk ilçesi Kızılcayer Mahallesi sakinleri yağmur duası yaptı.

Kızılcayer Mahallesi’nde vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, vatandaşlarla birlikte duaya katıldı. Başkan Güler, "Aydın’da bu yıl yağmur az yağdı. Bu nedenle barajlarımız da gözle görülür seviyede azalma mevcut. Çiftçilere de sulama suyu kısıtlı olarak verildi. Kurak bir dönemden geçiyoruz. Rabbim günahsız çocuklarımızın, kalpleri duada elleri semada olan büyüklerimizin hürmetine dualarımızı kabul eylesin, rahmetini ve bereketini üzerimizden esirgemesin" dedi.

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