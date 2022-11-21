Köşk’te uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Köşk ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Beyköy Mahallesi’nde H.Ş., U.K ve K.D isimli şahıstan şüphelenilerek yapılan kaba üst aramasında 5 gram esrar ve 4 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.