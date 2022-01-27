Köşk’te modern düğün salonu çalışmalarında sona gelindi

Aydın’ın Köşk ilçesinde belediye tarafından Altıeylül Mahallesi’nde yapımına başlanan düğün salonunda sona gelindi. Belediye Başkanı Nuri Güler’in talimatıyla yeni düzenlemeler yapılırken, düğün salonu açılmak için gün sayıyor.

Köşk Belediyesi tarafından Altıeylül Mahallesi’nde yapımı tamamlanan düğün salonunda sona gelindi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in talimatıyla projeye ekleme yapan ekipler, tamamlanan salonda, lavabo, mutfak, soğuk hava deposu, pist genişletme, gelin odası ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Düğün salonunu vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalara devam ederken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, düğün salonunun, modern ve nezih bir ortamda cemiyetlerin yapılmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Çalısmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karışlayacak olan düğün salonunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Güler; “Altıeylül Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri düğün salonuydu. Köşk Belediyesi olarak düğün salonumuzu tamamladıktan sonra, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına projemize eklemeler yaptık. Hali hazırda bulunan pistimizi genişletiyoruz. Mutfak ve Lavabo kısmında düzenlemelere giderek kullanım açısından daha modern hal almasını sağlayacağız. Buna ilave olarak düğün salonumuza ekleyeceğimiz soğuk hava deposu ile hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Mahalle sakinlerimizin modern ve nezih bir ortamda cemiyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli her şeyi düşündük. En kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Çalışmalarımızda gösterdikleri gayret ve özverileri için personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.