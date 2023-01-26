Köşk’te fiyat denetimleri devam ediyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor.

Köşk Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar bir çok konuda detaylı denetimde bulundu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerle vatandaşlarımızın aldanmaması, yanılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren işletmeler ve marketler belirli aralıklar denetleniyor. Özellikle son zamanlarda kur üzerinden bahaneler üretip fiyat artışı yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Esnaflarımızın bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızla da işbirliği içerisindeyiz. Hemşerilerimizden böyle bir durumla karşılaştıklarında belediyemize bilgi vermelerini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.