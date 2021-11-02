Köşk’te doğalgaz projesi, Belediye Meclisi’nden geçti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yaptığı başvurular sonucunda Köşk’te hayata geçirilecek doğalgaz projesi, Köşk Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Aydın-Nazilli güzergahında bulunan mevcut gaz hattının Büyük Menderes Nehri’nin karşı tarafından olması sebebiyle ilk önce terfi hatlarının kurulacağını belirten Başkan Güler, doğalgaz yatırımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğalgaz yatırımı için 2022 Nisan ayında ilk kazmayı vurmayı hedeflediklerini belirten Başkan Güler, “Hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği doğalgaz yatırım projesinin çok yakında başlayacağını buradan müjdelemek istiyorum. İlk önce terfi hatlarının kurulmasıyla başlayacak olan projede 2022 Nisan ayında ilçemizde doğalgaz için ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz. Gaz hattının ilçenin güneyinden geçmesi sebebiyle ilk önce karayolunun alt kısmında yer alan Altıeylül ve Serdaroğlu Mahallesi’nin kullanımına sunulması bekleniyor. Sonrasında Çarşı ve Soğukkuyu Mahallelerinin doğal gaz çalışmasıyla ilçemiz doğalgaz rahatlığına kavuşacak” dedi.

Köşk’te yaşayan vatandaşların doğal gaz kullanım rahatlığı için belediye olarak yapılması gereken tüm çalışmaların ivedilikle ve özveriyle yapacaklarının altını çizen Başkan Güler, doğalgaz hattı çalışmalarının devam eden elektrik tellerinin yer altına alınmasıyla ilgili Enerji Nakil Hattı Çalışması ile birlikte beraber sürdürüleceğini ve bu kapsamda yol yenileme çalışmalarında ortaya çıkan maliyetin azaltılacağını ifade etti.