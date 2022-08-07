Köşk’te çiftçiler için hummalı çalışma

Aydın’ın Köşk ilçesinde incir ve zeytin bahçelerine ulaşımın kolay sağlanması için harekete geçen belediye ekipleri, Ilıdağ Mahallesi’nde yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Köşk Belediyesi ilçe genelindeki yol çalışmalarına aralıksız devam ederken, çiftçilerin de bahçelerine kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla arazilerde de yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede harekete geçen belediye ekipleri Ilıdağ Mahallesi Acısu, Ovacık ve Kömür Ocağı mevkilerinde greyder ile yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Köşk Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Başkanımız Nuri Güler’in talimatları doğrultusunda ekiplerimiz Ilıdağ Mahallemizde Acısu, Ovacık ve Kömür Ocağı mevki bölgesinde greyder yol düzenleme çalışmasını gerçekleştiriyor. Sonrasında Başçayır Mahallesi’nde yer alan Ekşi Çeşme mevkii istikametinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çiftçilerimizin sezon boyunca incir ve zeytin bahçelerine rahat ulaşım sağlaması için hizmetlerimizi Köşk için canla başla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu geniş ulaşım ağına sahip tarım arazisi güzergahını kullanan tüm çiftçilerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.