Köşk’te ceviz hasadı başladı

Aydın’ın Köşk ilçesinin önemli ürünlerinden olan cevizde hasat hareketliliği başladı.

Köşk’ün incirden sonra önde gelen ürünleri arasında yer alan cevizde hasat başladı. Özellikle Köşk’ün kuzey kesimlerinde kalan ve yoğun bir şekilde ceviz üretiminin yapılan yaylalarda bu sene cevizlerde rekolte ve kalitenin de iyi olduğu belirtildi. Ceviz üreticilerini hasat telaşı sararken, geçen yıla oranla hasadın bol ve ürünlerin kaliteli olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yayla köylerinde yaşayan incir, zeytin, kestane ve ceviz üreterek geçimini sağlayan çiftçiler atadan kalma usullerle ceviz hasadına devam ederken sarp ve yamaç arazilerde makine kullanımı zorlaşıyor. Uzun sırıklarla erkekler tarafından ağaçlardan çırpılarak yere düşürülen cevizler ise kadınlar tarafından toplanarak çuvallanıyor. Bir süre dinlendirildikten sonra yeşil kabuklarından ayrıştırılan cevizler pazarlarda satışa sunuluyor.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte ceviz hasat sezonuna girdiklerini belirten Cumayanı Mahallesi Kocagedik mevkii çiftçilerinden Yasin Girgin, geçen yıl kuraklık nedeniyle rekolte ve kalite düşüklüğü yaşanan cevizde bu yıl mevsimin güzel geçmesi ile birlikte ürün ve kalitenin çok iyi olduğunu belirtti. Pandemiden sonra gıda üretiminin kıymetlendiğini belirten Girgin, üreticinin en güzel şekilde ürünü ürettiğini şimdi iyi bir fiyatla emeklerinin karşılığını almayı beklediklerini söyledi.