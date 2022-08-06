Köşk’te bahçe yolları düzenleniyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde incir ve zeytin bahçelerine ulaşım kolay sağlanması için harekete geçen belediye ekipleri, yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Köşk Belediyesi ilçe genelindeki yol çalışmalarına aralıksız devam ederken, çiftçilerin de bahçelerine kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla arazilerde de yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede harekete geçen belediye ekipleri Gündoğan Mahallesi Ahmet Dere mevkiinde greyder ile yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Köşk Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Başkanımız Nuri Güler’in talimatları doğrultusunda ekiplerimiz Gündoğan Mahallesi Ahmet Dere mevkiinde greyder yol düzenleme çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimizin sezon boyunca incir ve zeytin bahçelerine rahat ulaşım sağlaması için hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu geniş ulaşım ağına sahip tarım arazisi güzergahını kullanan tüm çiftçilerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.