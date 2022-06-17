Köşk Vefa Grubu ekipleri mesaiye afet bölgesinde başladı

Aydın’ın Köşk ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur sonrası Kızılcaköy, Bitler ve Başçayır Mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Özellikle Kızılcaköy Mahallesi’nde etkili olan yağışlar sonrasında sabah saatlerinde taşkının verdiği zarar gün yüzüne çıktı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in Köşk’te hayata geçmesi için belediye olarak büyük katkı sağladığı Köşk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Vefa Grubu ekipleri sabahın erken saatlerinde güne afet bölgesinde çalışarak başladı.

Kızılcaköy Mahallesi Bitler Yerleşim Yerinde ikamet eden ve selden büyük zarar gören Mustafa Çetin’in kirada oturduğu ev kullanılamaz hale geldi. Belediye personeliyle birlikte temizleme çalışmalarına başlayan ekipler, evde çamura saplanan eşyaları tek tek dışarıya taşıdı.

Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından evde hasar tespit, temizleme ve yıkama çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.