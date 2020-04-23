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Köşk MYO’dan uluslararası başarıda bir ilk daha

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) KÖŞK MESLEK YÜKSEK OKULU (MYO) GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANI DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SAİD NADEEM TARAFINDAN, JOURNAL OF ONGOİNG CHEMİCAL RESEARCH DERGİSİNDE YAYINLANAN "CORONAVİRUS COVID-19: AVAİLABLE FREE LİTERATURE PROVİDED BY VARİOUS COMPANİES, JOURNALS AND ORGANİZATİONS AROUND THE WORLD" BAŞLIKLI MAKALE RESEARCHGATE TARAFINDAN COVID-19 İÇİN AÇILAN HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/COMMUNİTY/COVID-19 SAYFASINDA EN FAZLA OKUNAN ON MAKALE ARASINDA 28.600 DAN FAZLA OKUMA İLE 7. SIRADA YER ALDI.

Köşk MYO’dan uluslararası başarıda bir ilk daha

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) KÖŞK MESLEK YÜKSEK OKULU (MYO) GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANI DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SAİD NADEEM TARAFINDAN, JOURNAL OF ONGOİNG CHEMİCAL RESEARCH DERGİSİNDE YAYINLANAN "CORONAVİRUS COVID-19: AVAİLABLE FREE LİTERATURE PROVİDED BY VARİOUS COMPANİES, JOURNALS AND ORGANİZATİONS AROUND THE WORLD" BAŞLIKLI MAKALE RESEARCHGATE TARAFINDAN COVID-19 İÇİN AÇILAN HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/COMMUNİTY/COVID-19 SAYFASINDA EN FAZLA OKUNAN ON MAKALE ARASINDA 28.600 DAN FAZLA OKUMA İLE 7. SIRADA YER ALDI.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:00
4 Okunma
Köşk MYO’dan uluslararası başarıda bir ilk daha

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğretim Üyesi Said Nadeem tarafından, Journal of Ongoing Chemical Research dergisinde yayınlanan "Coronavirus COVID-19: Available free literature provided by various companies, journals and organizations around the world" başlıklı makale ResearchGate tarafından COVID-19 için açılan https://www.researchgate.net/community/COVID-19 sayfasında en fazla okunan on makale arasında 28.600 dan fazla okuma ile 7. sırada yer aldı.

“ResearchGate COVID-19 Community’de, En fazla okunan 10 makalede Varız”

Dr. Öğretim Üyesi Said Nadeem, ResearchGate COVID-19 Community’de en çok okunan on makale arasında yedinci sırada bulunmanın gurur verici olduğunu belirterek, daha çok kişiye ulaşmak adına makalenin indirilmesinin ve okunabilirliğinin artmasının önemli olduğunu ifade etti.

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