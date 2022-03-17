Köşk MYO öğrencilerine Yunan zulmü, yerinde anlatıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu tarafından yunan zulmünün en şiddetli ve en acımasızca cereyan ettiği Karatepe Şehitliği ziyaret edildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can’ın eşlik ettiği geziye öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can tarafından öğrencilere, Karatepe Şehitliğindeki Yunan zulmü anlatıldı. Aydın’da bulunan şehitlik ve müzelerin de değerinin vurgulandığı gezide, Kuva-yi Milliye’nin Kurtuluş Şavaşı’ndaki önemine dikkat çekildi.

Dersin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül, şehitlik ziyaretinde bilgilerini öğrencilere aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can’a ve ulaşımı sağlayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’e ve belediye personeline teşekkür etti. Şehitlik ziyareti, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Karatepe Şehitliği’nin tarihçesi

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara en çok karşı gelen bölgelerden biri Köşk Karatepe Köyü idi. Karatepe Katliamı, Türk halkının direnişini kırmak için, Yunanlıların sistemli bir şekilde uyguladıkları yıldırma politikasının, en trajik örneklerinden birisiydi. Kendilerini uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu’nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karatepe Köyü’ne geldi. Amaçları Kuva-yı Milliye’ye destek olan köylüleri, çevre köylere de ibret olacak şekilde cezalandırmaktı. Yunan ihrak (yakma) birliği askerleri, köyün etrafını kuşattıktan sonra, teker teker evlere girdiler. Köylülerden bir kısmını evlerinde silahla tarayarak ve yakarak öldürüyor, büyük bir kısmını da ite-kaka camilere dolduruyorlardı. Bu arada bulabildikleri para ve kıymetli eşyaları da gasp ediyorlardı. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri’nde oturanlar Sarı Ahmetler Camisi’nde, Sekiyurt Mahallesi’nde oturanlar da Sekiyurt Cami’sinde toplanarak resmi olmayan kayıtlara göre yüzlerce kişi yakılarak şehit edildi.