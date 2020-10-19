banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar ve altında son durum ne?
Dolar ve altında son durum ne?
Aliya İzzetbegoviç kimdir?
Aliya İzzetbegoviç kimdir?
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar
Tarkan’dan Azerbaycan paylaşımı
Tarkan’dan Azerbaycan paylaşımı

Köşk Masterlar takımı Antalya’dan ikincilikle döndü

KÖŞK MASTERLAR TAKIMI ANTALYA’DAN İKİNCİLİKLE DÖNDÜ

AYDIN 19.10.2020, 11:55
1
Köşk Masterlar takımı Antalya’dan ikincilikle döndü

20 takımın katıldığı Antalya Soccer Cup 2020 Futbol Turnuvası’nda Aydın’ı temsilen Köşk Masterler takımı turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Köşk Masterlar takımı turnuvada, Aksaray Masterlar’ı 7-0, Yozgat Masterler’ı 3-1, Manisa Masterlar’ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde karşılaştığı Batman Gençlik Masterlar’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında ise Köşk Masterlar Batman Petrol ekibiyle karşılaştı. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın şampiyonunu penaltı atışları belirledi. Kullanılan seri penaltı atışları sonrası Köşk Masterlar’ı 7-6 mağlup eden Batman Petrol ekibi turnuvanın şampiyonu olurken, Köşk ekibi turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Kazanılan başarıyı Köşk halkına ve 18 Ekim 1991 Azerbaycan’ın bağımsızlık günü olması dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan halkına armağan eden masterlar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:25
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 11
2. Alanyaspor 4 10
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Bandırmaspor 5 5
13. Akhisar Bld.Spor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Tottenham 5 8
7. Chelsea 5 8
8. West Ham 5 7
9. Leeds United 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. Newcastle 5 7
13. Crystal Palace 5 7
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3