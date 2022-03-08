Köşk Belediyesi’nin fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor

Köşk Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Köşk’te bulunan zincir marketlerde denetim yapan zabıta ekipleri, marketlerde karşılaşılabilecek usulsüz fiyat artışlarını önlemek üzere harekete geçti. Ekipler marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemiz güçlü ve her alanda kendi kendine yetebilen bir ülkedir. Son günlerde temel gıda maddelerinde spekülatif ve haksız fiyat artışlarına şahit olmaktayız. Buna ilçemizde izin vermeyeceğimiz bilinmelidir. İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin vatandaşların yanında olacağına inanıyoruz. Fakat ihlallere karşı fahiş fiyat farkı oluşan ürünler, raf ve kasa fiyatları arasındaki fark ile etiketsiz ürünler ve stokçuluk yapılması gibi konularda zabıta ekiplerimiz vasıtasıyla denetimlerde bulunduk. Vatandaşlarımızı haksız fiyat artışlarına karşı kararlı bir şekilde korumak için denetimlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.