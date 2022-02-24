Köşk Belediyesi, eczanelere atık ilaç kutusu dağıttı

Köşk Belediyesi, çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilebilmesi için örnek bir çalışma başlattı.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Sıfır Atık Yönetim Planı kapsamında atık ilaçların ayrıştırılarak, doğaya ve canlılara zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması için ilçedeki eczanelere ‘Atık İlaç Toplama Kutusu’ dağıttı.

Sürdürülebilir çevresel farkındalık ve Sıfır Atık Projesi kapsamında Belediye olarak çalışmaların devam ettiğini belirten ve vatandaşlara çağrıda bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Toplumsal duyarlılık oluşturmak için çevreci faaliyetler gerçekleştiren belediyemiz, çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilebilmesi için bir çalışma başlattı. Belediye ekiplerimiz, ilçenin genelinde bulunan tüm eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıttı. Vatandaşlarımız böylece evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları evlerinin yakınında bulunan herhangi bir eczaneye götürerek bu kutuya bırakabilecek ve çevreye zarar veren tıbbı atıkların atık ilaç toplama kutusu ile kolayca geri toplanabilmesine katkı sağlamış olacak. Evlerinizde bulunan tarihi geçmiş ilaçları eczanelere bıraktığımız atık ilaç toplama kutularına atarak tüm hemşehrilerimizin ayrıştırma çalışmamıza yardımcı olmalarını; toplum ve çevre sağlığına katkıda bulunmalarını davet ediyorum” dedi.

Ayrıştırma çalışması kapsamında eczanelerde biriken ilaçların Belediye ekipleri tarafından toplanarak Atık İlaç Bertaraf Tesisi’nde doğaya ve canlılara zarar verilmeden imha edilmesinin sağlanacağı belirtildi.