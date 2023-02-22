Köşk Belediyesi, doğalgaz hattı çalışması yapılan yolları düzenliyor

Köşk Belediyesi, Serdaroğlu Mahallesi’nde doğalgaz dağıtım hattı çalışması tamamlanan sokaklardaki deforme olan yollarda yenileme ve kilitli parke taşı çalışması başlattı.

Doğalgaz projesinin kabul edilmesinin ardından alt yapı çalışmalarının tamamlanmayla konutlarda hizmeti kullanılmaya başlanan Serdaroğlu Mahallesi’nde, alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolları düzenlemek için Köşk Belediyesi ekipleri kolları sıvadı.

Dağıtım hattı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda yol düzenleme çalışmalarına başladıklarını bildiren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “2022’in sonunda ilçemizi doğalgaz konforuna kavuşturduk. İlçe merkezimizdeki tüm mahallelerimizde doğalgaz arzını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetin hayata geçme sürecinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları nedeniyle ister istemez mahallemizdeki yollarda deformasyonlar oldu. Geçtiğimiz haftalarda düzenlediğimiz mahalle toplantımızda da hemşerilerimizden gelen en büyük talep yolların düzenlemesiydi. Bizde hemen koordinasyonumuzu yaparak kolları sıvadık. Ekiplerimizin tamamlanan sokaklardaki yol düzenleme ve kilitli parke taşı yenileme çalışmaları başladı. En kısa zamanda altyapısı tamamlanan sokaklardaki yol çalışmalarımızı tamamlayarak hemşerilerimizin ulaşımdan kaynaklı mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız” diye konuştu.