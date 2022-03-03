Köşk Belediye Başkanı Güler vatandaşları deve güreşlerine davet etti

Aydın’ın Köşk ilçesi 6 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan deve güreşi festivali ile renklenecek. Yörük kültürünün en önemli gelenekleri arasında yer alan deve güreşlerinin sezon sonunu ilçelerinde yapacaklarını ifade eden Köşk belediye Başkanı Nuri Güler, tüm güreşseverleri festivale davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Köşk Belediyesi 12. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali Köşk Arenası’nda yapılacak. Yörük kültürünün en önemli gelenekleri arasında yer alan deve güreşleri için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Köşk belediye başkanı Nuri Güler, “Tüm deve güreşi meraklılarını geleneksel coşkumuza ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Sezonun en iddialı güreşleri Köşk Arenası’nda olacak”

Geçtiğimiz yıl pandemi şartlarından dolayı yapılamayan deve güreşi festivalini bu sene en güzel şekilde gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Belediye Başkanı olduğumdan beri büyük bir arzuyla beklediğimiz deve güreşi şenlikleri Köşk Arenamızda muhteşem güreşlerle yapmayı planladık. Köşk Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Belediyemiz organizesindeki güreşler tamamen ücretsiz olacak ve Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin 170 pehlivan devesi kozlarını Köşk Arenası’nda paylaşacak. İddia ediyoruz ki ilk kez en meşhur pehlivan develer Köşk Arenası’nda buluşacak. Profesyonel ekibimizle çatım çalışmaları neredeyse tamamlanmak üzere. Belediyemizin desteğiyle sürdürdüğümüz bu kültürel faaliyetlerde elimizi taşın altına koyduk ve sezonun en güzel en muhteşem güreş festivali için iddialıyız. Herkesi hafta sonunda güreşlerimize davet ediyorum” dedi.