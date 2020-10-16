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Köşk Belediye Başkanı Güler, kadın çiftçilerin gününü kutladı
KÖŞK BELEDİYE BAŞKANI GÜLER, KADIN ÇİFTÇİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI
AYDIN 16.10.2020, 09:14
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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Güler mesajında, “Kadınlarımız, ülke ekonomisine katkıda bulunan tarımsal faaliyetlerde en önemli görevleri üstlenmektedir. Hayat boyu hiçbir sorumluluktan kaçmayarak annelik içgüdüsü ve fedakarlığı ile hareket eden kadınlarımız, topraktan sofraya olmak üzere tarımın her aşamasında söz sahibi konumundadır. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda şikayet etmeden alın teri ile çalışan başta Köşklü kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum” dedi.
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