Köşk, 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çerçevesinde Köşk Belediyesi tarafından coşkulu bir kutlama etkinliği düzenlenecek.

Köşk Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılın çerçevesinde 100. yıl kutlamalarına hazırlanıyor. 30 Ağustos’ta kazanılan Büyük Zafer’in devamında işgalci Yunan Ordusu’nun bozguna uğratılması ile 6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan Köşk’ün kurtuluşun 100. yılı görkemli bir şekilde kutlanacak. Köşk Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenecek konserlerin sunuculuğu Sevtuğ yaparken, Uğur lşılak ve Aydilge etkinlikte sahne alacak. Kurtuluş coşkusunu muazzam kutlamalarla taçlandırmak istediklerini söyleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 7’den 70’e tüm Köşklüleri 6 Eylül 2022 Salı günü saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Meydanı’nda düzenlenecek Köşk’ün 100.Yıl Kurtuluş Günü Etkinliği’ne davet etti.

Köşk’ün düşman işgalinden kurtulduğu 6 Eylül 1922 tarihinin 100. yıl dönümü olan 6 Eylül Salı günü kutlamalar saat 19.00’da mehteran ve zeybek ekiplerinin kortej yürüyüşüyle Recep Tayyip Erdoğan Meydanı’nda başlayacak. Kortej sonrasında Uğur Işılak ve Aydilge en güzel şarkılarını Köşklüler için seslendirerek dinleyenlerine doyasıya müzik ziyafeti yaşatacak.

Direnişi ile adını tarihe yazdıran Köşk’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını şanına yakışır etkinliklerle kutlamak istediklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Kurtuluşumuzun 100. yılına kavuşmanın gururunu ve mutluluğunu 7’den 70’e tüm hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz. Hepimizin sevinçle uyandığı 6 Eylül sabahlarındaki o ruhu ve Kurtuluş Bayramımızın coşkusunu yeni nesillere miras bırakmak başlıca görevimizdir. Bugün bu bereketli topraklarda huzur içerisinde yaşamayı borçlu olduğumuz başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin hatıralarına yakışır şekilde dolu dolu etkinliklerle kutlamak için dev bir program hazırladık. 6 Eylül akşamı Recep Tayyip Erdoğan Meydanı’ndaki etkinlikte o coşkuyu hep birlikte paylaşmak, kurtuluşumuzun 100. yılını unutulmaz bir kutlama programıyla taçlandırmak istedik. Bu güzel etkinliklere şimdiden tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, etkinliklerimizde bir arada olmayı yürekten diliyorum” dedi.