Koruyucu aileler can bağı ile yuva oluyor

Korunmaya muhtaç olan çocuklara, can bağı ile yuva olan Muğla’daki koruyucu aileler, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Sayıları her geçen gün artan koruyucu aileler, korunmaya muhtaç çocuklara can bağı ile yuva olmaya devam ediyor. Korunmaya muhtaç çocuklara can bağı ile bağlanan koruyucu aileler, Koruyucu Aile Günü kapsamında Muğla’da bir araya geldi. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde il genelinde 94 korunmaya muhtaç çocuğun bakım ve sorumluluğunu üstlenen 80 koruyucu aile, çocuklara kan değil can bağı ile bağlandıklarını ifade ederek, koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ile ilçe kaymakamlarının da katıldığı etkinliklerde, koruyucu aile ve çocuklarına günün anısına hediyeler verildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, aileler ve çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Koruyucu Aile Günü kapsamında hizmetin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte birçok eğitim faaliyetinin yanı sıra afiş ve broşürler dağıtıldı.