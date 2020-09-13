Korona virüsü unuttular, film izler gibi şüpheli çantayı izlediler
AYDIN’DA BANKA ŞUBELERİNİN OLDUĞU BİR CADDEDE BANK ÜZERİNDE BULUNAN ŞÜPHELİ ÇANTA POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ. VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYARAK POLİS EKİPLERİNİN ÇANTAYA MÜDAHALESİNİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ.
Aydın’da banka şubelerinin olduğu bir caddede bank üzerinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak polis ekiplerinin çantaya müdahalesini film izler gibi izledi.
Olay, Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İnsan trafiğinin yoğun olduğu ve banka şubelerinin bulunduğu cadde üzerindeki bir bankta siyah çanta unutuldu. Çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli çantanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan caddeye çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantaya müdahale etti.
Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen güvenlik şeridinin dışında bekleyen vatandaşlar, bomba imha uzmanının müdahalesini sosyal mesafe kurallarını göz ardı ederek, film izler gibi izlediler. Fünye ile uzaktan kontrollü şekilde büyük bir gürültü ile patlatılan çantanın içerisinden telefon şarj aleti, not defteri, makas gibi kişisel eşyalar çıktı.
Ekiplerinin müdahalesinin ardından cadde yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı.
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