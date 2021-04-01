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Korona virüsü atlatan genç kalp krizinden öldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde korona virüse yakalanan ve hastalığı yenen genç kalp krizinden hayatını kaybetti.

AYDIN 01.04.2021, 18:56
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Korona virüsü atlatan genç kalp krizinden öldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde korona virüse yakalanan ve hastalığı yenen genç kalp krizinden hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yaşayan Kamil Can Soğukpınar (30) 10 gün önce hastaneye giderek Korona virüs testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya gören Soğukpınar, tedavisine hastanede devam etti. Tedavisi sürdüğü sırada Korona virüsü yenen genç adam, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kamil Can Soğukpınar’ın ölümü ilçeyi yasa boğdu. Evli olan Soğukpınar’ın eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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