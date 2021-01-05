banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Araç muayene ücretleri belirlendi
Araç muayene ücretleri belirlendi
Ocak ayında erik ağacı çiçek açtı
Ocak ayında erik ağacı çiçek açtı
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Sinan Engin özür diledi
Sinan Engin özür diledi

Korona virüs turşuya olan talebi arttırdı

Kış aylarının gelmesi ile birlikte Korona virüs başta olmak üzere, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar turşu ve turşu suyuna yöneldi.

AYDIN 05.01.2021, 10:36 05.01.2021, 10:46
5
Korona virüs turşuya olan talebi arttırdı

Kış aylarının gelmesi ile birlikte Korona virüs başta olmak üzere, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar turşu ve turşu suyuna yöneldi.

Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesi ve kış aylarının gelmesi ile birlikte sofraların vazgeçilmezi haline gelen turşular da sofalardaki yerini aldı. Farklı tatları ile damakları şenlendiren turşular, içerikleri ile vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirerek kendimizi hastalıklara karşı korumamıza yardımcı oluyor. Salatalık, lahana, acı biber, yeşil domates, havuç gibi sebzelerin yanında bir çok meyvenin de turşusu kurulabiliyor. Kış aylarında turşu tüketimini öneren uzmanlar, turşunun Korona virüse karşı etkili olduğunu belirtiyorlar. Korona virüs başta olmak üzere, grip ve soğuk algınlıklarına karşı vatandaşların turşuya olan ilgisi de arttı. Semt pazarlarında onlarca turşu çeşidi ile tezgah açan pazarcılar pazarın en fazla satış yapan esnafları oldu.

Turşunun vücuda faydaları bir besin olduğunu ve sofraların olmazsa olmazı haline geldiğini ifade eden Necip Hakkı Sever, "Geçmişi milattan önceki yıllara dayanan turşu, özellikle kış aylarında sofralarımızın vazgeçilmezi. Havaların serinlemesi ile birlikte Ege ve Anadolu mutfaklarında turşu telaşı başlar. Kurulan turşular sofralardaki yemeklerin lezzetine lezzet katar. En fazla tüketilen turşuların en başında salatalık turşusu yer alıyor. Onu lahana, acur, biber ve patlıcan takip ediyor. Mideyi dengeleyen, sindirime yardımcı olan turşunun özellikle ağır yemeklerin, bakliyatların yanında tercih edilmesi boşuna değil. Turşu ayrıca sindirimi de kolaylaştırıyor. Vücuda dinçlik ve rahatlık veriyor. Özellikle de bağışıklık sistemi güçlendirici olarak tercih edilen turşu şu dönemde Korona virüse karşı sofraların olmazsa olmazı haline geldi. Hem fiyatı uygun hem de doğal bir şifa kaynağı. Her şeyde olduğu gibi turşunun da fazlası zarar verebilir. Özellikle çok tuzlu olduğu ve tansiyonu etkilediği için fazla tüketmemek, turşuyu fazla kaçırmamak gerekir" dedi.

Korona virüs fiyatlara etki etmedi

Turşu fiyatlarının Korona virüse rağmen artış göstermediğini belirten Sever, "Onlarca çeşit turşumuz mevcut. Ama bunların içerisinde en fazla tercih edileni, hem içerisindeki ürün çeşitliliği hem de fiyatı dolayısıyla karışık turşu. Karışık turşumuzun fiyatı 7 lira. Diğer rağbet gören lahana turşusu 8, havuç turşusu 10, pancar turşusu 12, salatalık turşusu 10 ile 18 lira arası ve biber turşusu da 10 ile 14 lira arası değişiyor. Sarımsak turşusu turşuların içerisinde en faydalısı diyebilirim. Hem doğal antibiyotik olan sarımsak hem de turşunun içerisinde bulunan sirke ve limondan dolayı tam bir şifa kaynağı. Sarımsak turşusunun kilogram fiyatı ise 50 TL ve zor temin edilen bir turşu" diye konuştu.

Turşu suyunun da rağbet gördüğünü sözlerine ekleyen Sever, sadece turşu suyu satın alan müşterilerinin olduğunu belirterek turşu suyunun da en az turşunun kendisi kadar faydalı olduğunu belirtti.

Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12