Korona virüs ile birlikte sağlık deposu tahine olan ilgi arttı

Faydası saymakla bitmeyen ve kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan tahinin değeri Korona virüs ile birlikte bir kat daha arttı. Sıcak tahin işi ile uğraşan Ferdi Genç, 3 arkadaşı ile birlikte Aydın ve Denizli’deki pazarlara giderek insan sağlığına bir çok faydası olduğu bilinen tahini vatandaşlarla buluşturuyor.

Geleneksel yiyeceklerimizden biri olan ve susam tohumunun ezilmesinden elde edilen tahin, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. Kış aylarında satışlarında artış gözlenen tahine bu sene Korona virüs dolayısıyla ilgi bir kat daha arttı. Genellikle içerisine pekmez karıştırılarak kış aylarında sofralarımıza gelen tahin ve pekmez karışımı tam bir şifa deposu. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan en güçlü besinlerden olan tahin pekmez, vücudu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı koruyor. Aydın ve Denizli’deki pazarlarda haftanın 6 günü vatandaşlara sıcak tahin satışı yapan Ferdi Genç, tahine olan ilgiden oldukça memnun.

"Tamamen organik"

Pazarlarda sıcak tahin satışı yaparak geçimini sağlayan Ferdi Genç, tahini vatandaşların gözü önünde ürettiklerini ve tamamen organik olduğunu ifade ederek, "Bizim ürettiğimiz yüzde yüz sadece susamdan yapılan organik sıcak tahindir. Susamın kavurmasına, işlenmesine ve yıkanmasına kadar hepsi bizim elimizden geçiyor. İçerisinde kimyasal, koruyucu ve renklendirici gibi herhangi hiç bir şey yok. Susamları taş değirmende öğütüyoruz. Daha sonra susamları yıkadıktan sonra susamı kireç ve tuz kazanlarımız var oralardan geçiriyoruz ve ardından yıkama kazanına alıyoruz. Burada susamlarımız yıkandıktan sonra sıkılıyor ve kavurma kazanlarına gidiyor. Burada 300 derece de aynı anda 300-400 kilogram susamı kavurabiliyoruz. Kavurduktan sonra poşetli çuvallarımızın içerisine alarak hazır hale getiriyoruz. Sonrasında pazarlarda vatandaşların gözü önünde sıcak üretim yapıyoruz" dedi.

"Meşakkatli bir iş"

Mesleklerinin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu kaydeden Genç, "İnsanlar sadece burada sadece susamın tahine dönüşmesini görüyor ama bunun bir de anlattığım gibi arka planı var. Baya eziyetli ve meşakkatli bir iş. Denizli Sarayköy’den Aydın’a pazarlara geliyoruz. Haftanın 6 günü pazarlarımız oluyor. Aydın’da Efeler, Didim ve Kuşadası ilçeleri ile Denizli’de tezgahlarımız var. 3-4 arkadaşız, bizim işimiz bu evimizin geçimini sıcak tahin satışından karşılıyoruz" diye konuştu.

Tahin fiyatlarının da aracısız olarak kendilerinin üretip satışını gerçekleştirdikleri için uygun olduğunu belirten Genç, "Sıcak tahminin 600 gramı 15 TL, 1 kilogramı 25 TL. Burada kendimiz kavanozlara koyarak vatandaşlara sunuyoruz. Piyasaya göre fiyatlarımız da uygun. Normalde tahin fiyatları 35-40 TL civarında geziyor. Bizde aracı yok, komisyoncu yok. Kendimiz üretip kendimiz sattığımız için uygun fiyatlı" ifadelerini kulandı.

Faydalarını aktardı, vatandaşları tahin tüketmeye davet etti

Tahininin insan sağlığına bir çok faydası olduğunu aktaran Genç; "Tahin, kalpte iltihaplanmalara bağlı olarak görülen hastalıkları önler, Kolestrol seviyesini dengeler. Demir ve çinko gibi mineraller bakımından da oldukça zengindir. İçerisindeki kalsiyum kemik gelişimine katkı sağlar, mide yanması, midedeki ekşinin giderilmesine yardımcı olur. Vücuttaki ödemi de atar. İçilen ilaçların kalıntılarını vücuttan tek atan şey tahindir. Mide rahatsızlıkları için kullanıldığında düzenli olarak 15-20 gün kadar kullanıldığında bu şikayetlerinizin ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıca günümüzde Korona virüs salgını nedeniyle insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyorlar. Tahin pekmez karışımı ile bunu en güzel ve en sağlıklı şekilde başarabilirler. Her şeyin fazlasının zararlı olduğu gibi tahinin de fazlası zarar. Sabah ve akşamları birer yemek kaşığı aç karnına yenmesini öneriyoruz."