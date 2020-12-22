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Korona, Karacasu’da 1 can daha aldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde korona virüs sebebiyle yoğun bakımda olan 71 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybederken, 2 pozitif vaka daha ortaya çıktı, 5 kişi iyileşti.

AYDIN 22.12.2020, 17:37
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Korona, Karacasu’da 1 can daha aldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde korona virüs sebebiyle yoğun bakımda olan 71 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybederken, 2 pozitif vaka daha ortaya çıktı, 5 kişi iyileşti.

Covid-19 pandemisi kapsamında Aydın genelinde olduğu gibi Karacasu’da da tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında pozitif vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, korona virüs kaynaklı ölümlerde devam ediyor. Bir süredir Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yatmakta olan ve Karacasu ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden 71 yaşındaki bir vatandaş, koronaya yenik düştü. Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçe genelinde korona virüs kaynaklı vefat edenlerin sayısı 15’e yükseldiği belirtildi.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, dün yaptığı açıklamasında hedeflerinin yeni yıla kadar ilçe genelinde aktif vakaları 50’nin altına, Ocak ayı içinde de ise tek rakamlı sayılara indirmek olduğunu ifade etmesinin ardından bugün yapılan testler ile 5 kişinin iyileştiği, 2 kişiye ise pozitif tanısı koyulduğu öğrenildi.

Korona virüs ile mücadelede hedeflere ulaştıklarını ifade eden Kaymakam Soley; “İlçemizde Covid-19 nedeniyle toplam ölüm sayısı 15’e yükselmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Ayrıca, bugün Yaykın ve Geyre Mahallelerimizde 1 ’er olmak üzere 2 yeni yaka ortaya çıkmış olup, İlçemizde toplam yaka sayısı 431’e yükselmiş gün içinde 5 yaka iyileşirken İlçemizdeki aktif yaka sayısı 50’ye düşmüştür. El ele vererek Korona virüse karşı birlikte sürdürdüğümüz mücadelede artık hedeflerimize ulaşıyoruz. Yeni yıla 50’nin altında bir aktif vaka ile girme hedefimize şimdiden ulaştık ve Ocak ayının ilk 10 gün sonrasında da ilçemizdeki toplam aktif vaka sayısını tek rakamlı sayılara düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hedeflere ulaşılabilmesi adına Karacasululardan destek isteyen Kaymakam Soley; “Maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere kurallara ve alınan tedbirlere uyalım. Dışarıda mümkün olduğunca az vakit geçirip, mecbur kalmadıkça ilçemiz dışına çıkmayalım. Aile ziyaretleri, kalabalık ev toplantıları ve toplu aile yemeklerinden kaçınalım. Bugün bulunduğumuz bu noktaya gelmemizde pay sahibi olan başta Sağlık ve Kontak personeline, Salgın İlçe Hıfzıssıhha üyelerine, Salgın Yönetim Merkezi ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımıza, Mahalle Muhtarlarımıza alman karar, belirlenen tedbir ve kurallara uyarak bizlere destek olan tüm Karacasululara ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.
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