Korona denetimlerinde 35 bin TL ceza kesildi

Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde il genelindeki işletmeler ve toplu taşıma araçları denetlendi, kurallara uymayan 3 işletme, 18 kişi ve 6 yolcuya toplam 35 bin 550 TL ceza kesildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde korona virüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda işyerleri ve vatandaşlar uyarıldı. Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde 997 lokanta, kafe işletmeleri ile 489 toplu taşıma aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edile 3 işletme, 18 kişi ve 6 yolcuya toplam 35 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “İlimizde Covid-19 tedbirleri kapsamında 28 Eylül 2020 tarihinde Lokanta, Restoran, Kafe vb. İşletmeler ile Şehiriçi ve Şehirlerarası Toplu Ulaşım araçlarında yapılan denetimlerde alınan kararlara uymadıkları tespit edilen kişilere toplam 35 bin 550 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.