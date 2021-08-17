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Kore Gazisi hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezer hayatını kaybetti.

AYDIN 17.08.2021, 10:55
Kore Gazisi hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezer hayatını kaybetti.

İlçedeki son Kore Gazilerinden olan Ahmet Sezer yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Sezer’in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de yayımladığı mesaj ile başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köşkümüzün sakinlerinden, Kore Gazimiz Ahmet Sezer amcamızın vefat haberi bizleri derinden üzdü. Merhum Gazimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.
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