Kooperatif üyesi esnaflar iftarda buluştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yarım asır önce bin 700 üye tarafından kurulan S.S. Nazilli Küçük Sanayi İşletme Kooperatifi üyeleri ile iftarda buluştu. Geleneksel halde düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde bir araya gelen üyeler hep birlikte dua etti.

S.S. Nazilli Küçük Sanayi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Kooperatife ait Sosyal Tesisler’de düzenlenen iftar yemeğine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokol üyeleri, davetliler ve kooperatif ortakları katıldı. İftar öncesi okunan Mevlidi Şerifin ardından ezanla birlikte hep birlikte dua eden ortaklar pandemiden sonra bir araya gelmenin mutluluğunu da yaşadı. Üyelerle ve konuklarla tek tek ilgilenen Başkan Arslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ramazan Ayının bolluk, bereket, sevgi, saygı, hoşgörü, mutluluk ve birlik-beraberlikle geçmesini diledi.