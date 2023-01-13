Konuklu’da yol çalışması başladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, arazilerine ulaşmak için yeni yol yapılmasını talep eden Konuklu Mahallesi sakinlerinin isteğini yerine getirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de kısa sürede yerine getiriyor. Konuklu Mahallesi sakinlerinin tarla ve bahçelerine ulaşmak için sıklıkla kullandıkları bağlantı yolunun üzerinden geçtiği arazi, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından şahsa kiralandı. Araziyi kiralayan kişinin çeşitli ihtiyaçları nedeniyle bölgeyi tellerle çevirmesi tarla ve bahçelerine ulaşmak isteyen vatandaşların yolunu yaklaşık 2 kilometre uzattı. Sorunun çözülmesi için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’dan yardım isteyen Konuklu Mahallesi sakinlerinin talebine kayıtsız kalmayan Başkan Atay, belediyenin fen işleri ekiplerini görevlendirdi. Kısa sürede mahalleye ulaşan ekipler, uygun bir alan belirleyip yeni bir bağlantı yolu açma çalışmalarına başladı. Konuklu Mahallesi Muhtarı Halil Öksüzoğlu ve mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyeti hızlı bir şekilde giderdiği için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.