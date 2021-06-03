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Kontrolsüz yola çıkan motosiklet, otomobile çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AYDIN 03.06.2021, 21:30
Kontrolsüz yola çıkan motosiklet, otomobile çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 520 sokak üzerinden kontrolsüz bir şekilde Orhangazi Caddesi’ne çıkan plakasız olduğu öğrenilen motosikletin sürücüsü, seyir halinde olan 09 HU 725 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 genç yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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