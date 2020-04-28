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Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DİREKLE BARİYER ARASINA SIKIŞTI

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DİREKLE BARİYER ARASINA SIKIŞTI

28 Nisan 2020 Salı 04:19
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Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza saat 2.30 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndan Söke istikametine giden Sergen S. Yönetimindeki 14 BE 041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direklerine daha sonra orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, sürücü Sergen S.’nin ifadesine göre kırmızı lüks bir otomobilin kendisini sıkıştırdığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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