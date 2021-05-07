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Komşunun dikkati yangının büyümesini önledi

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan yangında komşunun dikkati alevlerin üst kata sıçramasını önledi.

AYDIN 07.05.2021, 23:33
Komşunun dikkati yangının büyümesini önledi

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan yangında komşunun dikkati alevlerin üst kata sıçramasını önledi.

Olay, Kızılcaköy Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evin giriş katında depo olarak olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini fark eden komşular durumu ev sahiplerine ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında depoda küçük çapta hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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