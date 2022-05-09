Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada komşusu tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Dereköy Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (35) ile komşusu İrfan Kutlu (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.D. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan İrfan Kutlu ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kutlu’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kutlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu’nun ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cinayet şüphelisi S.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.