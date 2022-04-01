banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak? (İSTANBUL)
Teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak? (İSTANBUL)
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!

Koçarlı’ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım

Koçarlı Belediyesi’nin 2019-2022 yılları arasında Koçarlı’ya yaptığı yatırım miktarı 78 milyon TL’ye ulaştı. Başkan Kaplan, “İnşallah önümüzdeki yıllarda da birçok yatırımı ve projemizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Koçarlımızın bin günde çehresi değişti ve Koçarlımız için ne yapsak azdır. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AYDIN 01.04.2022, 18:03
Koçarlı’ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım

Koçarlı Belediyesi’nin 2019-2022 yılları arasında Koçarlı’ya yaptığı yatırım miktarı 78 milyon TL’ye ulaştı. Başkan Kaplan, “İnşallah önümüzdeki yıllarda da birçok yatırımı ve projemizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Koçarlımızın bin günde çehresi değişti ve Koçarlımız için ne yapsak azdır. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geride bıraktığı bin günü aşan 3 yıllık süre içerisinde ilçe genelinde önemli projeler hayata geçirildi. Netleşen rakamlar, ilçede 3 yıllık periyotta gerçekleştirilen yatırım miktarının 78 milyon TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Belediye binası, emniyet ve jandarma binası, millet bahçesi, düğün salonları, çok amaçlı konferans salonu gibi önemli yatırımları ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kaplan, “Ayrıca KYK yurdu, Koçarlı Devlet Hastanesi, Koçarlı Çakırbeyli turizm yolu, Cihanoğlu Kulesi ve çevre düzenlemesi, Latmos bölgesi çevre düzenlemesi projesi, Adnan Menderes Kent Ormanı yenilemesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası, Kocababa deresi ıslah çalışması ve peyzaj düzenlemesi, Tarımsal Amaçlı Soğuk hava deposu yapımı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Yaşlı Yaşam Köyü projesi, Yeniköy Trap atış merkezi, Yeni Mahalle yaşam merkezi ve spor tesisleri, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projesini hayata geçirecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bunların yanında akıllı şehirler projemiz, biyogaz tesisi projemiz ile sıfır atık projesi çerçevesinde gerçekleştirecek olduğumuz atık getirme merkezi projelerimiz, güneş enerji santrali projesi, TOKİ projesi ile de ilçemize daha da değer kazandıracağız” diye konuştu.

"Sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşımızın yanındayız"

İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşları da görmezden gelmeyen Başkan Kaplan, kendilerine destek olmak için büyük önem verdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de vatandaşın her daim yanında olduğunu hissettirdiklerini belirtti. Menderes Halk Ekmek projesi ile halka uygun fiyata kaliteli ekmek sunmaya devam eden Koçarlı Belediyesi, aşevi ile de yine ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşlara 7 gün boyunca sıcak yemek hizmeti veriyor. Başkan Kaplan, “Mersinbeleni mahallemizde bulunan fırınımızda odun ateşinde pişen günlük 4 bin ekmeğimizi halkımıza ucuz ve kaliteli olarak sunuyoruz. Ayrıca aşevimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine KOBEL Sosyal Hizmet Birimimiz ile 365 gün sıcak yemek yardımı yapıyoruz" diye konuştu.

"Mahallelerde yollar yenileniyor"

Koçarlı Belediyesi tarafından muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda kötü görünümlü ve güvensiz yollar üzerinde hayata geçirdiği kilitli parke taşı yenilemelerinin aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Başkan Kaplan, “Fen İşleri Müdürlüğümüz parke taşı döşeme çalışmalarında önemli bir yol kat etti. Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan mahallelerimizde son bir yıl içerisinde 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi yapıldı” ifadelerini kullandı.

"Amacımız daha yaşanabilir bir Koçarlı"

’Gönül Belediyeciliği’ ve ’Bu İlçeye Değer’ sloganı ile yol haritasını belirleyerek ihtiyaç ve öncelikleri ortaya koyan projelerde, hizmette eşitlik ilkesiyle doğrudan ihtiyaca yönelik yatırımlar gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlı’yı marka ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Koçarlımıza, kazandırılacak olduğumuz yatırımları hızlandırmak için bakanlarımız, milletvekillerimiz ve genel müdürlerimiz ile sürekli temaslarda bulunuyoruz. Bizim tek amacımız daha yaşanılabilir bir Koçarlı inşa etmek. Yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor ve kazanıyor” dedi.

"3 yılda 78 milyon TL’lik yatırım"

3 yılda 78 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Başkan Kaplan, “Hizmette 3 yılımızı geride bıraktık. Bu 3 yılda 78 milyonluk yatırım ile ilçemize değer kattık. Belediye meclis üyelerimiz, personelimiz ve tüm ekibimiz ile ilk günkü heyecan ve Koçarlı sevdasıyla 3 yılda çok yol kat ettik. Ama yolumuz daha uzun. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler gelecek yıllarda yapacak oluğumuz hizmetlerin teminatıdır. Biz halkımıza verdiğimiz sözler noktasında ne dediysek onları bir bir hayata geçiriyoruz. Koçarlı bugüne kadar almadığı yatırımları almaya başladı ve bu güzel ilçemiz yatırıma doyacak. Koçarlı için ne yapsak azdır” diye konuştu.

Kaplan ayrıca, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, partimizin ilkeleri çerçevesinde ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye çalıştık ve devam ediyoruz. Toplamda 78 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilen ilçemizin yeni yüzü hem esnafı hem de vatandaşları memnun ediyor. Bizlere bu hizmet yolunda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy, kurumlarımız ve hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi önümüzde ki yıllarda da destek olacakları şüphesiz. Kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Nisan 2022
İmsak 05:14
Güneş 06:41
Öğle 13:13
İkindi 16:46
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
22°
hafif yağmur