Koçarlı Belediyesi tarafından ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle düzenlenen kadınlar buluşmasında Koçarlılı kadınlar gönüllerince eğlendi.

Kortej yürüyüşü ile başlaması planlanan buluşma hava şartları dolayısıyla Millet bahçesinde gerçekleşti. Etkinliğe Koçarlı’nın farklı mahallelerinde yaklaşık 750’e yakın kadın katılırken kadınlar şarkıcı Ebru Bendis’in şarkılarıyla keyifli bir gün geçirdiler. Bu özel günde de ilçede yaşayan kadınları unutmayan ve göreve geldiği günden bugüne kadar kadınların sosyal ve ekonomik alanda özgürleşmesi için çalışmalar yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eşi Nazlı Kaplan ve belediye meclis üyelerinin eşlerinin de katkılarıyla gerçekleşen program ile ilçede yaşayan kadınlara unutamayacakları mutlu bir gün yaşattı.

Programa ayrıca, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve eşi Bedia Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve eşi Nazlı Kaplan, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Dağdeviren, il ve ilçe kadın kolları yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Kadınlar bizim başımızın tacımızdır. Cefakar, üretken kadınlarımıza ne yapsak azdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizde yaşayan kadınların her alanda kalkınmasını sağlamak amacıyla onların yanında olduk. Sadece bir gün değil yılın 365 günü de kadınların günü. Kadınların olduğu her ortamda hayat çok daha güzel ve yaşanılır oluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle ise ilçemizde yaşayan kadınları bir araya toplayarak güzel bir gün geçirmelerine vesile olmak ve bu özel güne bir anlamda biz katmak istedik. Kadınlarımıza yönelik bir projemiz daha var. 52 mahallemizdeki tüm kadınlarımızı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve Çanakkale şehitliğini gezdireceğiz. Bu yerlere erkekler bir şekilde gidiyor. Ama özellikle taşrada yaşayan annelerimizin, bacılarımızın imkanları kısıtlı, şartları zor. Bu yüzden kadınlarımız için kültür gezileri düzenleyeceğiz” diye konuştu.